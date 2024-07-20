Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 şüpheli tırda yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 şüpheli tırda yakalandı

Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'nda durdurulan bir tırda yapılan aramada, çeşitli suçlardan aranan 2'si cezaevi firarisi olan 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, Edirne Kapalı Cezaevi Müdürlüğüne teslim edildi.

20.07.2024 19:17
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Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'nda 2'si cezaevi firarisi olan ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları bir tırın içinde yakalandı.

Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçmek isteyen sürücü A.E. idaresindeki Bulgaristan plakalı bir tır aracı Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri tarafından şüphe üzerine takibe alındı. İpsala Sınır Kapısı'nda durdurulan tır aracı X-Ray'a tarama cihazına sevk edildi. Tırda yapılan detaylı aramada araç içerisine gizlenmiş şekilde 4 Türk vatandaşı yakalandı. Ekipler tarafından daha sonra tır sürücüsünün ve 4 şüphelinin kimlik tespiti yapıldı.

Araçta yakalanan kişilerin kasten öldürme, kasten yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme" suçlarından aranan cezaevi firarisi O.H.G., cezaevi firarisi N.K. ile A.S. ve F.G. isimli şüpheliler oldukları tespit edildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon sonucu yakalanan 4 şüpheli Edirne Kapalı Cezaevi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü A.E. hakkında ise adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 şüpheli tırda yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 şüpheli tırda yakalandı - Son Dakika
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