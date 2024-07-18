Edirne'den Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesi Küplü beldesi mülki sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 10 muhtelif uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?