Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 zanlı yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 4 zanlıyı yakaladı. Yakalanan zanlılar arasında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile kasten öldürme suçundan aranan 2 kişi ve uyuşturucu ticareti suç kaydı bulunan bir kişi yer alıyor. Zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

01.07.2024 13:14
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Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan çeşitli suçları bulunan 4 zanlı yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları doğrultusunda Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan A.İ. isimli şahıs ile "Kasten Öldürme" suçundan aranan 2 şahıs ve "Uyuşturucu Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suç kaydı bulunan şahıs güvenlik güçlerince yakalandı.

Yakalanan 4 Türk şahsın işlemlerinin tamamlanmasına müteakip çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Ticareti, Uzunköprü, Edirne, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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