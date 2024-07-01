Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 zanlı yakalandı

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Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan çeşitli suçları bulunan 4 zanlı yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları doğrultusunda Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan A.İ. isimli şahıs ile "Kasten Öldürme" suçundan aranan 2 şahıs ve "Uyuşturucu Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suç kaydı bulunan şahıs güvenlik güçlerince yakalandı.

Yakalanan 4 Türk şahsın işlemlerinin tamamlanmasına müteakip çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - EDİRNE