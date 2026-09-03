Edirne'deki kazada sürücü alkolmetreyi üflemek yerine nefes çekince polis uzun süre uğraştı - Son Dakika
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Edirne'deki kazada sürücü alkolmetreyi üflemek yerine nefes çekince polis uzun süre uğraştı

Edirne\'deki kazada sürücü alkolmetreyi üflemek yerine nefes çekince polis uzun süre uğraştı
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Edirne'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde bir işletmenin tabela ve tentesine çarpan sürücü F.S., olay yerinden kaçmaya çalışırken dubalara da çarptı. Alkol kontrolünde üflemek yerine alkolmetreye nefes çeken sürücü, daha sonra yapılan ölçümde alkollü çıkmayınca serbest bırakıldı.

Edirne'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde otomobiliyle bir işletmenin tabela ve tentesine çarpan sürücü, olayın ardından kaçmaya çalışırken cadde girişindeki dubalara da çarptı. Hafif yaralanan sürücü, alkol kontrolü sırasında alkolmetreyi üflemek yerine içine nefes çekerek polis ekiplerini uzun süre uğraştırdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, araç trafiğine kapalı Saraçlar Caddesi'nde meydana geldi. F.S. yönetimindeki 34 NTK 871 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlediği sırada bir işletmenin tabela ve tentesine çarptı. Kazanın ardından otomobiliyle olay yerinden uzaklaşmaya çalışan sürücü, cadde girişindeki dubalara da çarparak durdu.

Kazada hafif yaralanan F.S. için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sürücü tedavi amacıyla hastaneye götürüldü.

Alkolmetreyi üflemek yerine içine çekti

Polis ekipleri, sürücüye alkol muayenesi yapmak istedi. F.S. ise alkolmetreye üflemek yerine cihazın içine nefes çekerek ölçüm yaptırmakta direndi. Polis ekiplerini uzun süre uğraştıran sürücü, bir süre sonra alkolmetreye üfledi. Yapılan ölçümde F.S.'nin alkollü olmadığı belirlendi.

Öte yandan otomobilin işletmenin tabela ve tentesine çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Saraçlar Caddesi, 3. Sayfa, Edirne, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'deki kazada sürücü alkolmetreyi üflemek yerine nefes çekince polis uzun süre uğraştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'deki kazada sürücü alkolmetreyi üflemek yerine nefes çekince polis uzun süre uğraştı - Son Dakika
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