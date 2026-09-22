Edirne Emniyet Müdürlüğü 147 okulda 64 görevli, 38 motorize ekip görevlendirdi - Son Dakika
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Edirne Emniyet Müdürlüğü 147 okulda 64 görevli, 38 motorize ekip görevlendirdi

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Edirne Emniyet Müdürlüğü 147 okulda 64 görevli, 38 motorize ekip görevlendirdi
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Edirne'de yeni eğitim-öğretim dönemi için İl Emniyet Müdürlüğü okul çevrelerinde güvenlik önlemlerini artırdı. İl genelinde 6 okulda kolluk görevlisi, 147 okulda 64 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, ayrıca 38 motorize ekip ve 4 çevik kuvvet ekibi görev alıyor.

Edirne'de yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin huzur ve güven ortamında ders başı yapabilmesi amacıyla okul çevrelerinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.

Edirne'de okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde 6 okulda sabit "Okul Kolluk Görevlisi" görev yaparken, 147 okulda ise 64 "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" personel görevlendirildi.

Öğrencilerin okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenliğini artırmak amacıyla 38 motorize ekip sahada aktif olarak görev alırken, belirli okullarda ise güvenliği pekiştirmek için 4 Çevik Kuvvet ekibi yaya devriye olarak görev yapıyor.

Kaynak: İHA
Edirne Emniyet Müdürlüğü3. SayfaGüvenlikEdirneGüncelEğitimSon Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Emniyet Müdürlüğü 147 okulda 64 görevli, 38 motorize ekip görevlendirdi - Son Dakika
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