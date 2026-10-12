Edirne Havsa'da park halindeki otomobil gece alev alıp kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Edirne Havsa'da park halindeki otomobil gece alev alıp kullanılamaz hale geldi

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Edirne Havsa\'da park halindeki otomobil gece alev alıp kullanılamaz hale geldi
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Edirne Havsa'da Cumhuriyet Mahallesi'nde gece park halindeki otomobil, nedeni belirlenemeyen bir şekilde alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; araç kullanılamaz hale gelirken polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Edirne'nin Havsa ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Park halindeki bir araç henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Edirne Havsa'da park halindeki otomobil gece alev alıp kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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