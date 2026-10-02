Edirne Havsa'da rüzgarla uçan çatı elektrik direklerine ve tıra zarar verdi - Son Dakika
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Edirne Havsa'da rüzgarla uçan çatı elektrik direklerine ve tıra zarar verdi

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Edirne Havsa\'da rüzgarla uçan çatı elektrik direklerine ve tıra zarar verdi
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Edirne'nin Havsa ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, sanayi sitesindeki bir iş yerinin çatısını uçurdu. Savrulan çatı parçaları elektrik direklerine ve park halindeki bir tıra zarar verdi, olayda yaralanan olmadı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle sanayi sitesindeki bir iş yerinin çatısı uçtu. Olayda elektrik direkleri ve park halindeki bir tır zarar görürken, şans eseri yaralanan olmadı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde etkisini artıran şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin çatısı, rüzgarın şiddetine dayanamayarak yerinden kopup uçtu.

Havalandığı sırada savrulan çatı parçaları, bölgede bulunan elektrik direklerine çarparak zarar verdi. Çatı parçalarının isabet ettiği park halindeki bir tırda da maddi hasar meydana geldi. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Edirne Havsa'da rüzgarla uçan çatı elektrik direklerine ve tıra zarar verdi - Son Dakika
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