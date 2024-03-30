Edirne-Havsa yolunda iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne-Havsa yolunda iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Edirne-Havsa yolunda iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatıldı ancak daha sonra yol tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.03.2024 20:06
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Edirne'nin Havsa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne-Havsa D-100 karayolu üzerinde Aşağıdere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan S.K. idaresindeki 06 AAJ 824 plakalı otomobil ile S.B. kontrolündeki 22 HA 484 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı S.B. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre kaza nedeniyle araç geçişine kapanan yol, polis ve jandarma ekiplerinin yol güvenliğini almasıyla kontrolü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne-Havsa yolunda iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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