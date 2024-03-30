Edirne-Havsa yolunda iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Edirne'nin Havsa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne-Havsa D-100 karayolu üzerinde Aşağıdere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan S.K. idaresindeki 06 AAJ 824 plakalı otomobil ile S.B. kontrolündeki 22 HA 484 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı S.B. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre kaza nedeniyle araç geçişine kapanan yol, polis ve jandarma ekiplerinin yol güvenliğini almasıyla kontrolü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE