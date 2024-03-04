Edirne İl Jandarma Komutanlığı, suç kaydı bulunan iki şüpheliyi yakaladı

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok sayıda suç kaydı bulunan iki şüpheliyi yakalayarak adaletin önüne çıkardı.

Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri, arama kaydı bulunan E.A. ve M.Ç. isimli iki şahsı yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakaladı. E.A. hakkında 154 suçtan arama kaydı, M.Ç. ise 20 suçtan arama kaydının bulunduğu bildirildi. Jandarma ekipleri, titiz bir çalışma sonucunda bu şahısları yakalayarak adli mercilere teslim etti.

Yapılan işlemlerin ardından her iki şahıs da çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak, asayiş ortamını korumak ve yasadışı faaliyetlerle mücadeleyi sürdürmek için gece gündüz demeden aralıksız çalışmalarını halkın desteğiyle sürdüreceğini açıkladı. - EDİRNE