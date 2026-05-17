Edirne-İstanbul Otoyolunda Dolu Kazalara Sebep Oldu

Edirne-İstanbul Otoyolu Lüleburgaz-Ergene arasında etkili olan dolu yağışı trafik kazalarına sebep oldu. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 ayrı araç bariyerlere çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi ile Tekirdağ'ın Ergene ilçeleri arasında otoyolda meydana gelen kazada 34 PN 4675 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meydana gelen diğer kazada isi 34 PNC 207 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Bölgede yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, otoyol jandarma ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KIRKLARELİ