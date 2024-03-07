Edirne Valisi, Hamzabeyli Sınır Kapısı\'na 700 tır kapasiteli park yapılacağını açıkladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ilave olarak 700 tır kapasiteli park yapılacağını belirtti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaşanan uzun tır kuyrukları sebebiyle 700 kapasiteli ilave bir tır parkı yapılacağını ifade etti.
"15 gün içerisinde orayı bitireceğiz"
Vali Sezer, "Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda özellikle bu ay tır trafiğinde yoğun bir artış söz konusu. Tabi oradaki TIR Parkı'nın biraz da yetersiz olması tır kuyruklarına sebebiyet veriyor. Orada da şu anda ilave TIR Parkı'nın yapımıyla ilgili çalışmalar hızlandı. Zannediyorum 15 gün içerisinde de yaklaşık 700 tırın daha alanda yer alacağı bir alan daha hazırlanacak. Şu anda altyapısı bitti ama üstyapı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 15 gün içerisinde orayı bitireceğiz. Her yıl üzerine yüzde 15 koyarak devam ediyor araç ve yolcu girişindeki artış. Bizim üretimimizdeki ve ihracatımızdaki dinamizm dolayısıyla gümrük kapılarına da yansıyor" dedi. - EDİRNE
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