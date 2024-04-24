Edremit semt pazarında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Edremit semt pazarında çıkan yangın paniğe neden oldu

Edremit semt pazarında çıkan yangın paniğe neden oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde semt pazarında çıkan yangın, vatandaşlar arasında panik yarattı. Yangın, hızlı müdahale ile söndürüldü ve can kaybı yaşanmadı.

24.04.2024 15:26  Güncelleme: 15:30
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde semt pazarında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Edremit'in Kapıcıbaşı Mahallesi Bayramyeri mevkiinde çarşamba günleri kurulan halk pazarında meydana geldi. Baca tutuşması sonucu çıktığı belirlenen yangında vatandaşlar paniklerken, korku dolu anlar yaşandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri seferber olurken, olay yerine itfaiyenin yanı sıra polis, 112 ve zabıta ekipleri de geldi. Ekipler güvenliği sağlarken, yangın büyümeden söndürüldü. Yangında, can kaybı ve yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edremit semt pazarında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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