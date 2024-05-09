Edremit\'te Apartmanda Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın Akçay Mahallesi Leman Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İhbar üzerine yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının söndürülmesi için ateş savaşçılarının büyük gayreti dikkat çekerken yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR