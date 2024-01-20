Edremit\'te Dumandan Zehirlenen Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişinin dumandan zehirlenerek öldü.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkız Mahallesi 301 Sokakta bir ikamette dumandan bir kişinin etkilendiği ihbarı üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Girilen evin yatak odasında yoğun duman olduğu tespit edildi. Deniz A.'yı odada yatar vaziyette bulan ekipler ilk müdahaleyi yaptı. Ancak sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini bildirdi. Edremit Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Deniz A.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Bursa'ya sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR