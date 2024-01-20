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Edremit'te Dumandan Zehirlenen Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edremit'te Dumandan Zehirlenen Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Sarıkız Mahallesi'nde bir ikamette çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen kişi kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edremit\'te Dumandan Zehirlenen Kişi Hayatını Kaybetti
20.01.2024 - 14:36,
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişinin dumandan zehirlenerek öldü.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkız Mahallesi 301 Sokakta bir ikamette dumandan bir kişinin etkilendiği ihbarı üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Girilen evin yatak odasında yoğun duman olduğu tespit edildi. Deniz A.'yı odada yatar vaziyette bulan ekipler ilk müdahaleyi yaptı. Ancak sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini bildirdi. Edremit Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Deniz A.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Bursa'ya sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te Dumandan Zehirlenen Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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