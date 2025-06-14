Edremit\'te İş Kazası: Elektrik Çarpması Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerinde yıkama makinesi kullanırken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Edremit ilçesi Yolören Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde saat 13.30 sıralarında iş kazası meydana geldi. R.Ç. (31), forklift makinesini tazyikli su tabancasıyla temizlediği sırada elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılması sonucu dengesini kaybederek geriye düşen R.Ç., baygın şekilde yerde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan R.Ç., Edremit Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen R.Ç. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Edremit İlçe Jandarma Komutanlığınca adli tahkikat başlatıldı.

İş kazası ile saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yıkama makinesini kullanan R.Ç. görüntülerde elektrik akımına kapılarak bir anda yere düşerken görüntüleniyor. - BALIKESİR