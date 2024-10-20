Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit'e bağlı Kurubaş Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Edremit'te Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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