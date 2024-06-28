Edremit'te masaj salonunda fuhuş operasyonu: Bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Edremit'te masaj salonunda fuhuş operasyonu: Bir kişi tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis, Akçay'da fuhuşun önlenmesine yönelik istihbaratı üzerine masaj salonuna düzenlenen operasyonda, adliyeye sevk edilen iki kişiden bir kişi tutuklandı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıkız Mahallesi'nde fuhuş iddiası üzerine operasyon düzenledi ve iş yeri sahibi B.A.M (26) ile B.M. (49)'yı gözaltına aldı. İş yeri sahibi tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Polis, fuhuşun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

28.06.2024 17:24
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis, Akçay'da fuhuşun önlenmesine yönelik istihbaratı üzerine masaj salonuna düzenlenen operasyonda, adliyeye sevk edilen iki kişiden bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sarıkız Mahallesi'nde fuhuş iddiası üzerine operasyon düzenledi. iş yeri sahibi B.A.M (26) ile B.M. (49)'yı gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş yeri sahibi tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Polisin fuhuşun önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te masaj salonunda fuhuş operasyonu: Bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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