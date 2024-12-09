Edremit'te Pencereden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4. kattaki evinin penceresinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi İda Gül Kentt'e ikamet eden H.K. (76), 4. katta bulunan evinin penceresinden bahçe boşluğuna düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk muayenede H.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. H.K.'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Şüpheli görülen ölümle ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR