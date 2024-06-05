Edremit'te restoranda çıkan baca yangını paniğe neden oldu - Son Dakika
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Edremit'te restoranda çıkan baca yangını paniğe neden oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir restoranda çıkan baca yangını esnafı paniğe sevk etti. Yangın sırasında yemek yiyenlerin ise paniğe kapılmadan yemeklerine devam etmeleri ilginç bir görüntü oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

05.06.2024 11:54
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde şehir merkezinde bir restoranda binadan dumanların yükselmesi esnafta büyük paniğe neden oldu. Baca yangınında her yer duman altında kalırken, diğer yandan da yemek yiyenlerin paniğe kapılmadan yemek yemeye devam etmeleri ilginç görüntü oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde İnönü Caddesi'nde bulunan bir restoranın bacasından yangın çıktı. Yangın, caddeyi duman altında bıraktı. Binanın her yerinde çıkan siyah dumana rağmen yemek yiyenlerin paniğe kapılmadan yemek yemeye devam etmeleri ise ilginç görüntü oluşturdu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürülünce esnaf derin bir nefes aldı. Yangında, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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