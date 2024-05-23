Edremit'te sağanak yağış yolları göle çevirdi - Son Dakika
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Edremit'te sağanak yağış yolları göle çevirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğle saatlerinde havanın kapanması ile başlayan sağanak yağmur yolları göle çevirdi. Belediye ve itfaiye ekipleri tıkalı mazgalları açmak için çalışma yaptı. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için saçak altlarına sığındı.

23.05.2024 20:27
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Edremit'te sağanak yağış yolları göle çevirdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğle saatlerinde havanın kapanması ile başlayan sağanak yağmur yolları göle çevirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri tıkalı mazgalları açmak için çalışma yürüttü. Edremit merkezde yollar kısa sürede adeta göle dönerken, vatandaşlar saçak altlarına kaçarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmurun öğleden sonra da etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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