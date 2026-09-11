Edremit Zeytinli Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika yangınına geniş müdahale sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edremit Zeytinli Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika yangınına geniş müdahale sürüyor

Edremit Zeytinli Sanayi Bölgesi\'ndeki fabrika yangınına geniş müdahale sürüyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesi Yolören Mahallesi'ndeki Zeytinli Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ve iş makinesiyle müdahale ediliyor. Alevlerin bitişikteki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Yolören Mahallesi Zeytinli Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ve iş makinesiyle müdahale ediliyor. Alevlerin çevre iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Sanayi bölgesinde fabrikada alevler yükseldi

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Yolören Mahallesi sınırlarında yer alan Zeytinli Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sararken, yükselen dumanlar çevreden paniğe neden oldu. Yangının bitişikteki diğer iş yerlerine sıçrama tehlikesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Büyükşehir, BASKİ ve ilçe belediyesinden dev müdahale

Yangını kontrol altına alabilmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekipleri adeta seferberlik başlattı. Söndürme çalışmaları kapsamında sahaya; İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 15 itfaiye aracı ve 1 adet 35 tonluk su tankeri, İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı'ndan 1 adet iş makinesi, BASKİ'den 2 su tankeri, Edremit Belediyesi'nden ise 2 su tankeri ve 1 iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak ve diğer iş yerlerine sirayetini engellemek için yürüttüğü yoğun müdahale aralıksız sürüyor.

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Zeytinli, Edremit, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edremit Zeytinli Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika yangınına geniş müdahale sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti Çin'de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti
7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi gizli bölmede yakalandı 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi gizli bölmede yakalandı
18 yıl sonra harika geri dönüş Kadıköy’de inanılmaz anlar 18 yıl sonra harika geri dönüş! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Bu çocuğun ismini not edin Önce imzayı, sonra da golünü attı Bu çocuğun ismini not edin! Önce imzayı, sonra da golünü attı
1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular 1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı! Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular
Gelibolu’da skandal olay sonrası otel süresiz mühürlendi Gelibolu'da skandal olay sonrası otel süresiz mühürlendi

17:01
Adaylar bomba İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturabilecek isimler
Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler
16:36
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona erdi
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi
16:25
Memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden görüntü
Memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden görüntü
16:01
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
15:46
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
15:15
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti İşte yeni tur ihtimalleri
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 17:09:06. #7.13#
SON DAKİKA: Edremit Zeytinli Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika yangınına geniş müdahale sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement