Edremit Zeytinli Sanayi Bölgesi\'ndeki fabrika yangınına geniş müdahale sürüyor

Balıkesir'in Edremit ilçesi Yolören Mahallesi Zeytinli Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ve iş makinesiyle müdahale ediliyor. Alevlerin çevre iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Sanayi bölgesinde fabrikada alevler yükseldi

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Yolören Mahallesi sınırlarında yer alan Zeytinli Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sararken, yükselen dumanlar çevreden paniğe neden oldu. Yangının bitişikteki diğer iş yerlerine sıçrama tehlikesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Büyükşehir, BASKİ ve ilçe belediyesinden dev müdahale

Yangını kontrol altına alabilmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekipleri adeta seferberlik başlattı. Söndürme çalışmaları kapsamında sahaya; İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 15 itfaiye aracı ve 1 adet 35 tonluk su tankeri, İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı'ndan 1 adet iş makinesi, BASKİ'den 2 su tankeri, Edremit Belediyesi'nden ise 2 su tankeri ve 1 iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak ve diğer iş yerlerine sirayetini engellemek için yürüttüğü yoğun müdahale aralıksız sürüyor.