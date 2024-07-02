Efeler Belediyesi Çevreyi Kirleten Firmaya İdari Para Cezası Uyguladı

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Kamu düzenini korumak için denetim ve çalışmalarına aralıksız devam eden Efeler Belediyesi, vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendirerek çevreyi kirleten bir firmaya 51 bin 300 TL idari para cezası uyguladı.

Efeler'de faaliyet gösteren bir firma çalışanları, Ata Mahallesi'nde bulunan kanal etrafındaki boş arsaya araçtan indirdikleri çöpleri bıraktı. Olayı gören duyarlı bir vatandaş ise olayla ilgili çektiği fotoğraf ve videolar, Efeler Belediyesi'ne sosyal medya üzerinden ulaştırıldı. İhbar üzerine hızla harekete geçen Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, firmanın 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4 maddesine aykırı davrandığını tespit ederek, ilgili firmaya 51 bin 300 TL idari para cezası uyguladı. Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin titizlikle değerlendirildiği ve benzer ihlallerin önüne geçmek için denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi. - AYDIN