Efeler Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Yardım Hizmeti - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Yardım Hizmeti

Efeler Belediyesi\'nden Ücretsiz Psikolojik Yardım Hizmeti

Efeler Belediyesi'nin 3 farklı mahallede hizmete açtığı Kadın, Aile, Çocuk Psikososyal Destek Merkezleri ile ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz psikolojik yardım hizmeti veriliyor. Merkezlerde alanında uzman psikologlar tarafından çeşitli terapiler ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor.

26.05.2024 13:40  Güncelleme: 13:43
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Efeler Belediyesi'nin 3 farklı mahallede hizmete açtığı Kadın, Aile, Çocuk Psikososyal Destek Merkezleri ile ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz psikolojik yardım hizmeti veriliyor.

Alanında uzman psikologların görev yaptığı merkezlerde çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik çeşitli terapiler ile danışmanlık hizmetleri sağlanıyor. Psikologlar, bireylerin ve ailelerin yaşadığı travmalar, cinsel istismar, uzamış yas süreci, stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunlarla ilgilenerek, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için rehberlik ediyor.

Sunulan hizmetlere göre ayrı özelliklere sahip olan merkezlerden; Zafer Mahallesi'nde faaliyet gösteren psikososyal destek merkezinde beslenme danışmanlığı hizmeti de sunuluyor. Uzman diyetisyenlerin görev yaptığı bu birimde, kilo almak, vermek veya sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşlara ücretsiz danışmanlık desteği sağlanıyor. Hasanefendi Psikososyal Destek Merkezi'nde ise doğuma hazırlık eğitimi verilirken, üçüncü merkez olan Cumhuriyet Mahallesi Psiko sosyal Destek Merkezi'nde çocuk oyun terapisi veriliyor.

Efeler Belediyesi Kadın, Aile, Çocuk Psikososyal Destek Merkezleri, bireylerin psikolojik sağlıklarını koruyarak toplumun genel refahını artırmayı amaçlıyor. Bu merkezlerde sunulan hizmetler arasında bireysel terapi, aile danışmanlığı ve çocuk terapisi de yer alıyor. Piyasada yüksek ücretlerle sağlanan bu hizmetler, sosyal belediyecilik anlayışıyla Efeler Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunuluyor.

Efeler Belediyesi'nin Psikososyal Destek Merkezleri'nden ücretsiz danışmanlık almak isteyen vatandaşlar; Hasanefendi Mahallesi için 0256 214 2999, Zafer Mahallesi için 0256 212 8118 ve Cumhuriyet Mahallesi için 0256 213 0115 numaralı telefonları arayarak randevularını oluşturabiliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Efeler Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Yardım Hizmeti - Son Dakika

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