Efeler Belediyesi, yangın tehlikelerinin önüne geçmek için boş arsaları denetliyor - Son Dakika
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Efeler Belediyesi, yangın tehlikelerinin önüne geçmek için boş arsaları denetliyor

Efeler Belediyesi, yangın tehlikelerinin önüne geçmek için boş arsaları denetliyor

Efeler Belediyesi, ilçe genelinde risk oluşturabilecek boş arsaların denetimini gerçekleştirerek yangın tehlikelerinin önüne geçmeyi hedefliyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, kurumuş otların bulunduğu ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle yangına neden olabilecek arsaları inceliyor. Tespit edilen arsaların sahiplerine temizletme süreci için 10 gün süre tanınıyor ve temizletemeyen kişilere belediye tarafından yardım sağlanıyor.

27.06.2024 16:23  Güncelleme: 16:25
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Efeler Belediyesi, yangın tehlikelerinin önüne geçmek için ilçe genelinde risk oluşturabilecek boş arsaların denetimini gerçekleştiriyor.

Efeler Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, meydana gelebilecek olumsuzlukların ve yangınların yaşanmaması için sıkı tedbirler almaya devam ediyor. Bu kapsamda çalışan ekipler, kurumuş otların bulunduğu, yüksek sıcaklıklar nedeniyle yangına neden olabilecek boş arsaları inceliyor.

Ekiplerin ilçe sokaklarında yaptığı keşifler ve belediyeye gelen ihbarlar üzerine tespit edilen arsalarda kapsamlı bir inceleme gerçekleştiriliyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çalışanları, yaptığı keşif ve incelemeler sonucu belirlediği arsaların sahiplerine, temizletilmesi için 10 gün süre tanınan tebligat gönderiyor. Kendi imkanlarıyla arsalarını temizletemeyen kişilerin Efeler Belediyesi'ne müracaat etmeleri halinde ise söz konusu arsalara metrekare üzerinden fatura kesilerek çalışma gerçekleştiriliyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak bizim öncelikli görevimizdir. Bu kapsamda Efeler Belediyesi olarak, yangın tehlikesine karşı ilçemizde kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Amacımız, ilçemizde yangınların önüne geçmek ve halkımızın huzur içinde yaşamasını sağlamak. Tüm vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli ve duyarlı olmasını ve Efeler Belediyemizle iş birliği yapmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Efeler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Efeler Belediyesi, yangın tehlikelerinin önüne geçmek için boş arsaları denetliyor - Son Dakika

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