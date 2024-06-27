Efeler Belediyesi, yangın tehlikelerinin önüne geçmek için boş arsaları denetliyor

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Efeler Belediyesi, yangın tehlikelerinin önüne geçmek için ilçe genelinde risk oluşturabilecek boş arsaların denetimini gerçekleştiriyor.

Efeler Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, meydana gelebilecek olumsuzlukların ve yangınların yaşanmaması için sıkı tedbirler almaya devam ediyor. Bu kapsamda çalışan ekipler, kurumuş otların bulunduğu, yüksek sıcaklıklar nedeniyle yangına neden olabilecek boş arsaları inceliyor.

Ekiplerin ilçe sokaklarında yaptığı keşifler ve belediyeye gelen ihbarlar üzerine tespit edilen arsalarda kapsamlı bir inceleme gerçekleştiriliyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çalışanları, yaptığı keşif ve incelemeler sonucu belirlediği arsaların sahiplerine, temizletilmesi için 10 gün süre tanınan tebligat gönderiyor. Kendi imkanlarıyla arsalarını temizletemeyen kişilerin Efeler Belediyesi'ne müracaat etmeleri halinde ise söz konusu arsalara metrekare üzerinden fatura kesilerek çalışma gerçekleştiriliyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak bizim öncelikli görevimizdir. Bu kapsamda Efeler Belediyesi olarak, yangın tehlikesine karşı ilçemizde kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Amacımız, ilçemizde yangınların önüne geçmek ve halkımızın huzur içinde yaşamasını sağlamak. Tüm vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli ve duyarlı olmasını ve Efeler Belediyemizle iş birliği yapmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN