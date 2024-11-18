Efeler'de Otomobil-Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Efeler'de Otomobil-Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Efeler\'de Otomobil-Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı, hayati tehlike yok.

18.11.2024 10:55
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Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeytinlik Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta 09 DR 944 plakalı otomobil ile 09 AFU 278 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Efeler'de Otomobil-Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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