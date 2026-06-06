Eflani'de Kaçak Kazı Şüphesi: Dronla Takip! - Son Dakika
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Eflani'de Kaçak Kazı Şüphesi: Dronla Takip!

Eflani\'de Kaçak Kazı Şüphesi: Dronla Takip!
06.06.2026 12:18
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Eflani'de muhtarın dronla görüntülediği kaçak kazı yapan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şüpheliler, köy muhtarı tarafından dronla görüntülenince araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.

İlçeye bağlı Başiğdir köyünde yaşayan muhtar Şevki Ün, köy yakınlarında dolaşan ve durumlarından şüphelendiği kişileri bölgeyi terk etmeleri konusunda uyardı.

Uyarılara rağmen ayrılmayan şahısları takip etmek isteyen Ün, çocuğuyla birlikte dron kaldırarak bölgeyi havadan kontrol etti.

Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin ellerinde kazma ve çapalarla arazide dolaşarak çeşitli noktalarda arayış içerisinde oldukları görüldü.

Bir süre sonra dronu fark eden şüpheliler, görüntülenmemek için ağaçların altına saklanmaya çalıştı. Başarılı olamayan şüpheliler daha sonra araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.

Durumu jandarma ekiplerine bildiren muhtarın ihbarı üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eflani'de Kaçak Kazı Şüphesi: Dronla Takip! - Son Dakika

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