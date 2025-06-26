Karabük'ün Eflani ilçesinde 9,57 gram kubar esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eflani ilçesinde icra edilen faaliyette 1 şahsın ikametinde, eşyalarında ve üzerinde yapılan aramada 9,57 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Eflani'de Kubar Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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