Eflani'de Motosikletten Yangın Çıktı

Karabük'ün Eflani ilçesinde alev alan motorsikletteki yangının ağaçlara sıçraması ile yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eflani ilçesine bağlı Meyre köyü yakınlarında Eflani ile Kastamonu'nun Daday ilçesi karayolu kenarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Bir motosiklerin alev alması sonucu çıktığı tahmin ediken yangın üzerine bölgeye Eflani ve Daday'dan itfaiye ve orman işletme arazözleri sevk edildi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevler hızla büyüdü. Orman ekiplerinin karadan müdahale ettiği yangına Bartın'dan dönen yangın söndürme helikopteri de müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınan yangında, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. - KARABÜK