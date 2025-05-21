Ege Kökenli\'den acı haber

Rol aldığı Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni ve Paranoya gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Ege Kökenli, bu kez kariyeriyle değil, kişisel yaşamındaki zor bir gelişmeyle gündeme geldi. 2022 yılında İsrailli iş insanı Lior Ahituv ile sade bir düğünle hayatını birleştiren Kökenli, evliliğini kameraların uzağında yaşamayı tercih etmişti. Oyuncu, birkaç ay önce ise sosyal medya hesabından yaptığı içten bir paylaşımla anne olacağını duyurmuş, bu müjdeli haber hayranları arasında büyük sevinçle karşılanmıştı. Ancak bu mutluluk dolu süreci takip edenler için bugün duygusal bir kırılma yaşandı. Ege Kökenli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, beklenmedik bir şekilde bebeğini kaybettiğini duyurdu.

"BEKLENMEDİK KAYIP"

Kökenli şu ifadeleri kullandu, "Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22.haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimizde alan tanımayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı