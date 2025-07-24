Eğirdir\'de Orman Denetimi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma ekipleri, yangın riskine karşı ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma ekipleri, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı önleyici tedbirler kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yılgıncak, Sorkuncak ve Gökçehöyük köylerindeki ormanlık alanlarda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı bildirildi. Ekiplerin, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak ve riskleri en aza indirmek amacıyla denetimlerine aralıksız devam edeceği ifade edildi. - ISPARTA