Eğirdir'de Takla Atan Araçta 3 Yaralı - Son Dakika
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Eğirdir'de Takla Atan Araçta 3 Yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı.

28.10.2024 19:23
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Eğirdir ilçesine bağlı Bağboğan köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. (25) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan İbiş Ali E. (70) ve Ayla E. (68) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, İbiş Ali E. ve Ayla E.'nin tedbir amaçlı Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eğirdir'de Takla Atan Araçta 3 Yaralı - Son Dakika

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