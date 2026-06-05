Eğirdir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Eğirdir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Eğirdir\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
05.06.2026 16:23
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki araç çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Isparta-Konya Karayolu üzerindeki Sorkuncak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut K. yönetimindeki 33 TK 366 plakalı otomobil ile Zekiye H. idaresindeki 32 PC 792 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan kişiler yaralanırken, 32 PC 792 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Turan Taşyaran (69) isimli kadın şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücüler Turgut K. ve Zekiye H.'nun yanı sıra 33 TK 366 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Enes K.ve Sabriye K. ile diğer araçta yolcu konumundaki Mehmet T. de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Eğirdir Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Eğirdir, Isparta, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eğirdir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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