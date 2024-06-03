Eğirdir Gölü'nde 800 metre uzatma ağı ele geçirildi - Son Dakika
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Eğirdir Gölü'nde 800 metre uzatma ağı ele geçirildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde, kaçak avcılıkta kullanılan 800 metre uzatma ağı ele geçirildi. İl ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, ağ içerisinden çıkan canlı su ürünleri göle geri bırakıldı.

03.06.2024 13:25
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Eğirdir Gölü'nde 800 metre uzatma ağı ele geçirildi

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ekipler tarafından yapılan su ürünleri denetiminde, kaçak avcılıkta kullanılan 800 metre uzatma ağı ele geçirildi.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince gece saatlerinde Eğirdir Gölü'nde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetim sonucunda göl içerisinde kaçak avcılıkta kullanılan 800 metre uzatma ağı ele geçirildi.

Ekipler tarafından ağa el konularak ağ içerisinden çıkan canlı su ürünleri göle yeniden bırakıldı.

Kaynak: İHA

Isparta, Eğirdir, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eğirdir Gölü'nde 800 metre uzatma ağı ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğirdir Gölü'nde 800 metre uzatma ağı ele geçirildi - Son Dakika
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