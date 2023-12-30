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Eğirdir Gölü'nden kaçak yollarla avlanan 160 kilogram kerevit göle bırakıldı - Son Dakika
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Eğirdir Gölü'nden kaçak yollarla avlanan 160 kilogram kerevit göle bırakıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kaçak yollarla avlanan 160 kilogram canlı kerevit ele geçirildi. Ele geçirilen kerevitler ekipler tarafından Eğirdir Gölü'ne salındı. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, bir adreste yapılan denetimde 9 kasa içerisinde yaklaşık 160 kilogram ağırlığında canlı kerevit buldu. Kaçak avlanmanın tespit edilmesi üzerine kerevitler, Su Ürünleri Kanunu gereğince göle bırakıldı.

Eğirdir Gölü\'nden kaçak yollarla avlanan 160 kilogram kerevit göle bırakıldı
30.12.2023 - 19:04,
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Eğirdir Gölü'nden kaçak yollarla avlanan 160 kilogram kerevit göle bırakıldı

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kaçak yollarla avlanan 160 kilogram canlı kerevit ele geçirildi. Ele geçirilen kerevitler ekipler tarafından göle bırakıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, gelen ihbar üzerine ilçe sınırlarında bir adreste denetim yaptı. Yapılan denetiminde 9 kasa içerisinde yaklaşık 160 kilogram ağırlığında canlı kerevit ele geçirdi.

1 Kasım itibarıyla av yasağı başlamasına rağmen kaçak yollarla avlandığı tahmin edilen 9 kasa içerinde yaklaşık 160 kg canlı olan kerevit 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince ekipler tarafından Eğirdir Gölü'ne salındı.

Kaynak: İHA
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Isparta, Eğirdir, Hayvan Hakları, Çevre, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eğirdir Gölü'nden kaçak yollarla avlanan 160 kilogram kerevit göle bırakıldı - Son Dakika


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