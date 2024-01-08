 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eğlence mekanı önünde pompalı dehşet kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Eğlence mekanı önünde pompalı dehşet kamerada

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir eğlence mekanının önünde yaşanan gençlerin pompalı tüfekli kavgasına ait görüntüler dehşete düşürdü. Silahların peş peşe ateşlendiği kavga, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Polis ekipleri, olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Eğlence mekanı önünde pompalı dehşet kamerada
08.01.2024 - 19:37,
Abone Ol

Eğlence mekanı önünde pompalı dehşet kamerada

Eğlencenin dozunu kaçıran iki grubun kavgasında silahlar konuştu

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir eğlene mekanının önünde yaşanan gençlerin pompalı tüfekli kavgasına ait görüntüler dehşete düşürdü. Silahın peş peşe ateş edildiği kavga, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eğlence mekanında alkol alan gençlerin içeride başlayan tartışması çıkışta silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerinden ayrıldıktan sonra pompalı tüfekle geri dönen bir genç, etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Arkadaşının engel olma çalışmalarına rağmen peş peşe tetiğe basan genç, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan kavganın ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerine geldiğini gören gruptaki bazı kişiler, hızlıca bölgeden kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Pamukkale, Denizli, kavga, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eğlence mekanı önünde pompalı dehşet kamerada - Son Dakika


20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47
Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti

Son Dakika
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu, Murat Kurum karşısında şansını değerlendirdi
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51 Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 20:41:09. #1.12#
SON DAKİKA: Eğlence mekanı önünde pompalı dehşet kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement