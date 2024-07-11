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Eğlence mekanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Yangına rağmen eğlenmeyi sürdürdüler

ANTALYA - Antalya'da bir eğlence mekanında çıkan yangın büyümeden söndürülürken, itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında çevredeki işletmelerde bulunan vatandaşlar yaşananlara aldırış etmeden eğlenmeyi sürdürdü.

Yangın, dün akşam 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi Paşa Camii Sokak üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Kentin tarihi ve turistik bölgelerinin başında gelen ve aynı zamanda da gece hayatının en yoğun yaşandığı Kaleiçi'nde bir işletmede yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Eğlence mekanının mutfağında çıktığı öğrenilen ve ilk olarak çalışanların müdahale ettiği yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Eğlenmeyi sürdürdüler

Yoğun duman nedeniyle işyerindeki bir personelin dumandan etkilendiği ve olay yerine gelen ambulans ile ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Öte yandan yangını söndürme çalışmaları ve duman tahliyesi sırasında çevrede bulunan eğlence mekanlarında vatandaşların yaşanan olaya aldırış etmeden eğlenmeye devam etmesi dikkat çekti.