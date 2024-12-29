Eğlence Merkezinde Kavga: 2 Gözaltı

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Eğlence merkezinde laf atma kavgası: 2 gözaltı

BARTIN - Bartın'da bir eğlence merkezinde laf atma meselesi yüzünden 2 grup arasında kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Bartın Köyortası Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde laf atma kavgası nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı. İçeride başlayan tartışma sokağa taşarken, bölgeye çok sayıda polis, bekçi ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri biber gazı sıkarak kavgaya müdahale ederken, etkisiz hale getirilen 2 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin sokakta geniş güvenlik tedbiri aldığı olayda, gözaltına alınan şahısların önce sağlık raporu için hastaneye, ardından ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi.