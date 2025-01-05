Avcılar'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı: O anlar kamerada
8 araca çarpan sürücü kameraya yansıdı
İSTANBUL - Avcılar'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı. 8 araca hasar veren sürücü kameraya yansıdı.
Olay Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü R.Ç. yönetimindeki 34 JT 7361 plakalı otomobil, cadde üzerinde 8 araca çarptı. Kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü kaldırıma çarparak durdu. Sürücü polis ekiplerince yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ehliyetsiz Sürücü 8 Araca Çarptı - Son Dakika
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