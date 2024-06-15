Ehliyetsiz Sürücü Çarptığı Yaya İçin Gözaltına Alınmadı

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Sivas'ta ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaya yaşam mücadelesi verirken, ehliyetsiz sürücü gözaltına dahi alınmadı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 18 Ocak tarihinde Aydoğan Mahallesi Pünzürük Caddesinde meydana geldi. Ev ihtiyaçlarını karşılamak için markete gitmek üzere dışarı çıkan 59 yaşındaki Filiz Dursun'a araba çarptı. İddiaya göre, 18 yaşından küçük ve ehliyetsiz sürücü, kavşağa hızlı bir şekilde girip bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç Filiz Dursun'a çarptı. Ağır yaralanan kadın 5 ay boyunca yaşam mücadelesi verdi. Ailenin iddiasına göre, ehliyetsiz sürücü gözaltına dahi alınmadı. Kazadan sonra sakat kalan Filiz Dursun'un tek isteği ise adaletin yerini bulması.

"Ben hastanede ölümle cebelleşirken o keyfini sürdü"

Kendisi beş ay boyunca sadece nefes alırken, hastanede hayatta kalma mücadelesi verirken ehliyetsiz sürücünün keyif sürdüğünü dile getiren Dursun, "18 Ocak Perşembe günü hava çok güzeldi. Evimin altındaki marketleri dolaşmak için dışarı çıktım. Sağıma soluma baktım hiçbir şey yoktu. Tam ben ilerlerken gelip bana çarpmış. Hastaneye kaldırılmışım. Beyin kanaması geçirdim. Beş gün yoğun bakımda kalmışım. Oradan çıkartıp beni ortopedi servisine aldılar. Çok zor ameliyatlar geçirdim. İki ameliyat geçirdim birinde 8 saat birinde ise 4 saat ameliyatta kalmışım. Kolumda üç yerimde ayağımda iki yerimde platin var. Üniversite hastanesinde 15 gün kaldım. Daha sonra özel bir hastanede fizik terapisi aldım 23 günde orada kaldım. Ben 5 ay boyunca sadece nefes aldım. Ağrılarım halen devam ediyor. Şimdi de ayağımda kırığa bağlı kemik erimesi başlamış. Normal hayatıma dönebilmem için 1 yıla ihtiyacım var. Bu kazaya sebep olanlar hiç gelmedi bir geçmiş olsun bile demediler. Ne kendisine ne de ailesine asla hakkımı helal etmiyorum. Dualarımın başında beddualar koydum. Bana çarpan çocuk bir gün dahi karakolda gözaltına bile alınmadı. Ben hastanede ölümle cebelleşirken o keyfini sürdü. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etti. Benim her ihtiyacımı çocuklarım giderdi çocuklarımdan utanıyordum artık" dedi.

Kazadan sonra tedbir alındı

Avukat Yusuf Coşkun, tehlikeli bir muhit olmasına rağmen tedbirin kazadan sonra alındığını vurgulayarak, "Yaşanan kazayla ilgili davamız devam ediyor. Bahse konu olan kazaya sebebiyet veren sürücü 18 yaşından küçük ehliyetsiz bir sürücü. Kaza yaptığı araçta bildiğimiz kadarıyla babasına ait. Kaza, ehliyetsiz sürücünün dört yol diye tabir ettiğimiz kavşağa hızlı bir şekilde girip orada başka bir araca çarpması ve o aracın da Filiz hanıma çarpması şeklinde meydana geldi. Polisin kaza tutanağına göre de ehliyetsiz sürücü ehliyetsiz olmasının yanı sıra aşırı hızlı olması polis tarafından da tespit edildi. Asli kusurlu bulundu. Filiz hanım o günden bu yana ciddi bir yaşam mücadelesi verdi. Hayati tehlikeyi atlattı fakat yaklaşık 5 aydır hayatının büyük bölümünü yatağa bağımlı bir şekilde geçirdi. Son 2 haftadır yürüme değneğiyle birlikte tek başına hareket edebilir hale geldi. Kazaya sebebiyet veren çocuk sürücü 18 yaşından küçük olduğu için dava çocuk mahkemesinde devam ediyor. Taksirle yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Yargı süreci devam ediyor. Konuya ilişkin gerekli tazminat haklarımızı da kullanacağız. Kazanın gerçekleştiği mahal daha önce de benzer kazaların yaşandığı bir yer. Bu muhitte yaşayan insanlar yetkililere zaman zaman burayı dile getirse de Filiz hanımın yaşadığı kaza sonrasında bir önlem alınmış" ifadelerini kullandı. - SİVAS