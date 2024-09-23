Ehliyetsiz Sürücü Hastanelik Oldu

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada ehliyetsiz motosiklet sürücüsü hastanelik oldu.

Kaza, öğle saatlerinde Muratlı'nın Ballıhoca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; K.E.G. idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yaşanan tek taraflı trafik kazasında sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ