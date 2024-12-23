Ehliyetsiz Sürücü Kovalamacayla Yakalandı - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücü Kovalamacayla Yakalandı

Ehliyetsiz Sürücü Kovalamacayla Yakalandı

Aksaray'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı fakat yakalandı.

23.12.2024 19:19
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17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın peşine düşen polis çok geçmeden aracı yakalarken, araçtan 17 yaşında ehliyetsiz sürücü ve yaşıt arkadaşı çıktı.

Olay, Pınar Mahallesi Bediüzzaman Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye atan asayiş ekipleri şüphe üzerine şehir merkezi istikametine seyreden 68 ADJ 205 plakalı hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla kaçmak isterken, ekiplerin anonsu üzerine yaklaşık 700 metre süren kovalamaca sonucu araç askerlik şubesi kavşağında yakalandı. Aracın yanına gelen polis ekipleri araç sürücüsü S.B. ve yanında yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki C.T.'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulama ve incelemelerde sürücünün ehliyet olmadığı için kaçtığı tespit edilirken, araç ruhsat sahibine ve sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve temin etmekten ceza kesildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Aksaray, trafik, Polis, Son Dakika

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