Motosikletiyle demir korkuluğa çarpan ehliyetsiz sürücü, dere kenarına düştü - Son Dakika
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Motosikletiyle demir korkuluğa çarpan ehliyetsiz sürücü, dere kenarına düştü

Motosikletiyle demir korkuluğa çarpan ehliyetsiz sürücü, dere kenarına düştü

Kırıkkale'de ehliyetsiz bir sürücü, motosikletiyle demir korkuluklara çarptıktan sonra 5 metre yükseklikten dereye düştü. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi.

11.02.2024 20:28
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Motosikletiyle demir korkuluğa çarpan ehliyetsiz sürücü, dere kenarına düştü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de motosikletiyle demir korkuluklara çarpan ehliyetsiz sürücü, 5 metre yükseklikten dereye düştü.

Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü F.U.Y. idaresindeki plakasız motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi'nden geçen Çoruhözü deresinin demir korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü, demir korkulukları aşarak 5 metre yükseklikten dereye düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla dereden çıkartıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Kırıkkale, İtfaiye, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

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