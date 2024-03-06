İzmir\'de ehliyetsiz sürücü trafik polisine çarptı, tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde uygulama yapan trafik polisine motosikletle çarpıp yaralayan ehliyetsiz sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uygulama yaptığı esnada Ş.M.B. idaresindeki 35 PY 102 plakalı motosiklet, polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru yere yığılırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, hafif yaralandığı öğrenilen polis memuru, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis memuruna çarparak yaralanmasına sebep olan ve kaza yerinden kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı. Kimliğinin Ş.M.B. olduğu belirlenen sürücü, kısa süre sonra Konak'ta yakalandı. Gözaltına alınan Ş.M.B., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
Ehliyetsiz sürücü tutuklandı
Ş.M.B.'nin, ehliyet ve ruhsatının olmadığı için denetimden kaçmak istediği, bu esnada kendisini durdurmak isteyen trafik polisine çarptığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralı polisinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR
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