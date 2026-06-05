Ehliyetsiz Sürücüye 128 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücüye 128 Bin TL Ceza

Ehliyetsiz Sürücüye 128 Bin TL Ceza
05.06.2026 14:13
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Edirne'de plakasız motosiklet kullanan ehliyetsiz sürücüye uyuşturucu ile birlikte 128 bin TL ceza kesildi.

Edirne'nin Keşan ilçe merkezinde plakasız motosiklet kullanan ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilen ehliyetsiz sürücüye 128 bin TL idari para cezası kesildi.

İddiaya göre, Yörük Mahallesi Sevinç Sokak üzerinde, E.İ.'nin kullandığı plakasız motosikleti durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, sürücünün ehliyetinin olmadığını belirledi. Sürücünün üst aramasını yapan polis, 2 kutu içerisinde 81 adet sentetik ecza ele geçirildi. Toplamda 128 bin TL idari para cezası kesilen sürücü gözaltına alınarak adli işlem başlatılırken, plakasız motosiklet trafikten men edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz Sürücüye 128 Bin TL Ceza - Son Dakika

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