Ehliyetsiz ve Alkollü Araç Kullanımı Sonucu Kaza: 46 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Ehliyetsiz ve Alkollü Araç Kullanımı Sonucu Kaza: 46 Bin TL Ceza

Ehliyetsiz ve Alkollü Araç Kullanımı Sonucu Kaza: 46 Bin TL Ceza
26.05.2025 10:00  Güncelleme: 10:04
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ehliyetsiz bir sürücü, patronundan aldığı araçla bir evin avlusuna uçtu. Yapılan kontrolde 4,30 promil alkollü olduğu belirlenen gence ve patronuna toplam 46 bin 623 TL para cezası kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde patronundan 'Balık avlamaya gideceğim' diyerek aldığı araçla bir evin avlusuna uçan ehliyetsiz sürücü yaralandı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp ambulansa binen gencin hastanede yapılan kontrolde 4,30 promil alkollü olduğu belirlendi. Gence ve patronuna toplam 46 bin 623 TL para cezası uygulandı.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen Ulukapı Mahallesi Kümüklü Sokakta bir aracın evin avlusuna devrildiği ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı Kurtarma, 112 Sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, Ulukapı Mahallesi Kümüklü Sokak istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 7-8 metre yükseklikten yol kenarında bulunan evin avlusunda takla atmış 07 JD 078 plakalı kapalı kasa kamyonetle karşılaştı.

Kamyonetten kendi çabalarıyla çıktığı belirlenen araç sürücüsü Emre Ü., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Ehliyetsiz sürücü 430 promil alkollü çıktı

Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan kamyonet sürücüsü Emre Ü'nün sürücü belgesinin olmadığı, 430 promil alkollü olduğu belirlenirken, kaza yaptığı kamyoneti patronundan 'Balık tutmaya gideceğim' diyerek aldığı belirlendi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, Emre Ü'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, araç sahibine de sürücü belgesiz birisine araç kullandırmaktan 18 bin 678 TL olmak üzere toplam 46 bin 623 TL para cezası uyguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz ve Alkollü Araç Kullanımı Sonucu Kaza: 46 Bin TL Ceza - Son Dakika

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