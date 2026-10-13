Ek iddianame kapsamında tutuklu sanıklar İmamoğlu davasında tahliye istedi

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasında mevcut dosya ile birleştirilen ek iddianame kapsamında tutuklu sanıklar savunma yaptı. Sanıklar savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 33. gününde sanık savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada, 18 Eylül tarihinde hazırlanan ve mevcut dosya ile birleştirilen ek iddianame kapsamında tutuklu yargılanan Ağaç A.Ş. Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan savunma yaptı.

Karaaslan savunmasında ihaleye fesat karıştırmakla suçlandığını söyleyerek, "Benim şirketteki ne görevim, ne imza yetkim, ne iş pozisyonum buna müsait değildir. İsnat edilen suçlamada örgüt üyeliği, rüşvet, evrakta sahtecilik, irtikap gibi suçlamalar bulunmamaktadır. Eylem anlatımlarında bana özgü tek bir fiil, görüşme, para, HTS, baz ya da MASAK tespiti yokken hangi mantıkla ihaleye fesat karıştırma suçlaması isnat ediliyor" diyerek tahliyesini istedi.

Bir başka tutuklu sanık Tolga Kılıç ise Anadolu Yakası Park Bahçeler Müdürlüğü Pendik Gözdağı Şefliğinde memur olarak görev yaptığını ve ihaleye fesat karıştırmak ile suçlandığını söyleyerek, "Ben görevim süresi ve tüm memuriyet hayatım boyunca titizlikle çalıştım. Görevimi gereği gibi yerine getirdim. Kanuna aykırı herhangi bir şey yapmadım. İddianameye konu ihalelerde de bir hukuka aykırılık yoktur, kamu zararı yoktur, her şey mevzuata uygun olarak yapılmıştır. İhaleye fesat karıştırma suçu da söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Ardından iş adamı Murat Dağdeviren'in savunmasına geçildi. Dilek İmamoğlu'nun yeğeni olan Derya Dağdeviren'in eşi Murat Dağdeviren hakkında iddianamede ifadesine yer verilen Orhan Yıldırım, "Murat Dağdeviren isimli şahsı 2017 yılında arkadaş ortamında tanıdım. Ağaç A.Ş.'ye gelip giderken görüyordum. Burada çok rahat bir tavırla takılıyordu. Bu rahatlığının sebebi, eşi olan Derya Dağdeviren'in Dilek İmamoğlu'nun yeğeni olmasından kaynaklı olduğu herkes tarafından biliniyordu. Kendisi ile bu süreçte birkaç kez sohbet ettiğimizde kurumdan olan alacaklarımdan bahsedince 'onlar sıkıntı değil, ben senin alacaklarını halleder kurumdan alırım' dedi. Murat Dağdeviren bu alacakları yakın akrabalık ilişkinlerini kullanarak kendisinin alabileceğini ancak ekonomik sıkıntısının olduğunu ve kendisine bir miktar borç vermem gerektiğini söyledi. Murat Dağdeviren'e ilk başta göndermiş olduğum paraları borç olduğu bilinci ile gönderiyordum. Murat Dağdeviren'e Ağaç A.Ş.'de biriken alacaklarımı alabilmek için peyderpey yaklaşık 3 milyon TL civarı para göndermiştim" demişti.

Tutuklu Murat Dağdeviren ise savunmasında, "Rüşvete aracılık etmek suçlamasıyla yargılanıyorum. Ben Orhan Yıldırım ile arkadaş ortamında tanıştım. Kendisi Han İnşaat firmasının sahibi olur. Orhan Yıldırım, 2021 yılının başlarında Han İnşaat firması ile çalışıp, kendilerine yardımcı olmam teklifinde bulundu. Ben de Orhan Yıldırım'ın teklifini kabul ederek, saha işlerini yürütmek, şantiyede çalışanların organizasyonu sağlamak üzere işe başladım. İşe başladıktan sonra kendisinden birçok defa borç istemişimdir. Orhan da benim ve eşimin hesaplarına değişik zamanlarda borç istediğim paraları da göndermiştir. Orhan Yıldırım tarafından bana gönderilen paralar rüşvet parası olamaz" dedi.