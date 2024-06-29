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Ekili tarım arazisinde korkutan yangın

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde ekili tarım arazisinde sebebi bilinmeyen bir olaydan ötürü çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından söndürüldü.

Olay, Elmadağ'ın Tatlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide sebebi bilinmeyen bir olaydan ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, çevredeki tarım arazilerine sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.