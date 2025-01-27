Ekmek Arasında Uyuşturucu, 'Ağrı Kesici Sanıyordum' - Son Dakika
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Ekmek Arasında Uyuşturucu, 'Ağrı Kesici Sanıyordum'

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Adana'da ekmek içinde uyuşturucu hap saklayan Muhammed K. yakalandı; 'Ağrı kesici sanıyordum' dedi.

27.01.2025 10:23
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Ekmek arasında uyuşturucu yakalattı, "Ağrı kesici hap sanıyordum" dedi

ADANA - Adana'da ekmek arasında uyuşturucu hap saklayan şüpheli narkotik polisinden kaçamadı. Yakalanan şüphelinin ifadesinde, "Hapları ağrı kesici sanıyordum" diye savunma yaptığı öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı sokak çalışmasında durumundan şüphelendiği Muhammed K.'nin kullandığı motosikleti durdurdu. Muıhammed K.'nin poşetinde bulunan ekmeğin içerisine zulalanmış vaziyette 972 uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik polisleri bunun üzerine arama kararı alarak şüphelinin evine de girdi. Evde yapılan aramada yataktaki yastığın altında 703 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliye ait toplamda 1675 uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan Muhammed K.'nin ifadesinde, "Haplar bana ait değil, hapları ağrısı kesici sanıyordum, uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ekmek Arasında Uyuşturucu, 'Ağrı Kesici Sanıyordum' - Son Dakika

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