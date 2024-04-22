Ekmek yapmak isterken yangın çıktı, hortumla söndürmeye çalıştı - Son Dakika
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Ekmek yapmak isterken yangın çıktı, hortumla söndürmeye çalıştı

Tokat'ta bir vatandaşın ekmek yapmak isterken metruk evde yaktığı ateş binanın bacasını sarınca yangın çıktı. Vatandaş, itfaiye ekiplerine evinden uzattığı hortumla yardım etti. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülürken, inceleme başlatıldı.

22.04.2024 20:22
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Ekmek yapmak isterken yangın çıktı, hortumla söndürmeye çalıştı

TOKAT - Tokat'ta bir vatandaşın ekmek yapmak isterken metruk evde yaktığı ateş binanın bacasını sarınca yangın çıktı. Vatandaş, itfaiye ekiplerine evinden uzattığı hortumla yardım etti.

Yangın, saat 17.45 sıralarında Hoca Ahmet Mahallesi Ardala Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş ekmek yapmak için 2 katlı metruk bir binada ateş yaktı. Ocaktan çıkan ateş, bacanın tutuşmasına neden oldu. Oyun oynadıkları sırada yangını gören çocuklar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekmek yapmak isterken binada yangına neden olan vatandaş da evinden uzattığı hortumla itfaiye ekiplerine yardım ederek yangını söndürmeye çalıştı. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülürken, inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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