Ekrem İmamoğlu davasında savcı tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını istedi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu davasında savcı tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını istedi

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İmamoğlu davasının üçüncü duruşmasının sekizinci oturumunda cumhuriyet savcısı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Tutuklu sanıkların tahliye talebine yönelik savunmalarının ardından mahkeme, değerlendirme için 1 saat ara verdi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında cumhuriyet savcısı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının sekizinci oturumunun görülmesine devam edildi. Duruşmada tutuklu bulunan sanıkların tahliyeye yönelik savunmaları dinlenildi.

Duruşmada tutuklu sanık Murat Ongun tahliyesine yönelik savunma yaptı. İddianamede örgüt yöneticisi olarak tanımlanan Murat Ongun hakkında yapılan değerlendirmede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda başkan danışmanı ve İBB iştiraklerinden olan Medya A.Ş.'nin yönetim kurulunda görevli olduğu belirtilmişti. Ongun'un, belediye içerisinde başka herhangi bir sıfat ya da sorumluluğu bulunmamasına karşın örgütte 'yönetici' pozisyonunda yer almasından ötürü İBB'ye bağlı iştirakler olan Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. ile Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na ilişkin tüm talimatları verdiği iddianamede belirtilmişti.

Murat Ongun, "Bizim tutuklanmamıza neden olan kişilerin beyanlarını dinledik. Ben rüşvetten tutuklandım, iddia ediyorum bir kişi bile benim adımı rüşvetle anmayacaktır. Belki zaman alır ama ben bu cendereden çıkarım" dedi.

Tutuklu sanık Fatih Keleş tahliyesine yönelik savunma yaptı. Keleş hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede örgüt yöneticisi olduğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübünün Başkanı olduğu belirtilmişti. Keleş'in örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası olduğu, örgütün oluşmaya başladığı dönemden günümüze kadarki olan tüm süreçlerde aktif bir şekilde rol oynadığı iddianamede kaydedilmişti. İddianamede Keleş'in iş insanları ile olan rüşvet görüşmelerini ya da rüşvetin teminine aracılık yaparak sisteme dahil ettiği nakil para akışı sağlanmasına yönelik para alışverişine ilişkin görüşmeleri İBB Başkanlık konutunda bizzat kendisinin gerçekleştirdiği açıklanmıştı.

Keleş, İBB iştiraklerinde ne bir görevi, ne bir yetkisi, ne bir sorumluluğu olduğunu söyleyerek, "Sanık sandalyelerinde oturan arkadaşlarımızı düşününce, özellikle kadın arkadaşlar için bunu ısrarla söyleyeceğim, kendim için tahliye talebinde bulunmayı da zul görüyorum. Bu sebepten bu dosyada süregelen haksız tutukluluk haline son verilmesini talep ediyorum" dedi.

Ardından ise iddianamede örgüt lideri olarak tanımlanan Ekrem İmamoğlu tahliyesine yönelik beyanda bulundu. İmamoğlu, "602 gündür bu duvarların arkasındayım. Onlar bir belediye başkanını tutukladıklarını sandılar. Oysa çok acı bir biçimde milletin iradesine kelepçe taktılar" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun konuşurken sesini yükseltmesi üzerine "Ekrem Bey, ses tonunuzu ayarlayın" şeklinde uyarıda bulundu. Bunun üzerine İmamoğlu, "Benim ses tonum gayet iyi" yanıtını verdi. Mahkeme başkanının ardından "Elinizi kolunuzu sallayarak konuşmayın" diye uyarıda bulunması üzerine İmamoğlu, "Tamam peki, konuşmamı bitireyim de" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun ve avukatlarının savunmasının ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşmaya mahkemenin değerlendirme yapması için 1 saat ara verildi.

Kaynak: İHA
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